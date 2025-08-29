ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинская компания выиграла суд против России за уничтожение имущества в результате агрессии

Пятница 29 августа 2025 10:49
UA EN RU
Украинская компания выиграла суд против России за уничтожение имущества в результате агрессии Фото: украинская компания выиграла суд против России за уничтожение имущества (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Хозяйственный суд Харьковской области принял решение в пользу ООО "Юниверсал Фиш Компани" по делу против Российской Федерации. Суд признал обоснованными требования компании и постановил взыскать с РФ более 2,2 млн долларов США компенсации за уничтоженное имущества в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное решение.

Детали дела

Иск касался ущерба, нанесенного компании во время оккупации Купянска Харьковской области в 2022 году. Компания Universal Fish Company - один из крупнейших импортеров и переработчиков рыбы в Украине, производитель бренда Norven. Ее производственно-складской комплекс в Купянске был уничтожен прямыми ракетными ударами и пожарами, а часть имущества разграблена.

По данным экспертной оценки, потери компании составили более 80 млн грн, что равняется 2,21 млн долларов США.

Доказательства уничтожения имущества подтвердили акты обследования, фотоматериалы, отчеты о пожарах и официальные ответы государственных органов, подтвердившие факты уничтожения имущества в результате действий российских вооруженных сил.

Какой вердикт суда

Суд установил, что разрушения были следствием ракетных ударов с использованием систем С-300 и РСЗО.

Суд признал, что Российская Федерация, совершив акт вооруженной агрессии, нарушила принципы Устава ООН, международное гуманитарное право и суверенитет Украины. Согласно национальному законодательству и международным нормам, в частности Гаагской конвенции 1907 года, Россия несет ответственность за причиненный вред.

Также отмечено, что РФ не может ссылаться на судебный иммунитет по делам, связанным с агрессией против Украины, что подтверждается практикой Верховного Суда Украины.

Согласно постановлению, Российская Федерация должна выплатить компании полную сумму ущерба и компенсировать судебный сбор в размере более 1,37 млн ​​грн в госбюджет Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Бизнес Война России против Украины
Новости
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим