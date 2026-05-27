RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украинская компания BlueBird Tech попала в программу закупки дронов для Пентагона

08:04 27.05.2026 Ср
2 мин
Какие перспективы у американской программы?
aimg Константин Широкун
Фото: BlueBird Tech попала в программу закупки дронов для Пентагона (Getty Images)

Украинская компания BlueBird Tech стала участником одной из самых масштабных программ Пентагона под названием Drone Dominance Program.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: Секретные "ударные крылья" СБС перерезали маршрут россиян в глубоком тылу

Отмечается, что Drone Dominance Program - это новая программа Пентагона по ускоренной закупке малых ударных беспилотников для боевых подразделений США.

Программа объединяет ведущие компании, инженеров, операторов и военных экспертов, которые работают над созданием технологий будущего для современного поля боя.

"The Road to the Gauntlet" считается одним из самых сложных и престижных этапов программы. Именно здесь проходят интенсивные испытания новейших решений.

На официальном сайте программы сообщается, что инициатива предусматривает финансирование в размере 1 млрд долларов в течение двух лет, а уже к 2027 году планируется закупка более 200 тысяч беспилотников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Также ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПентагонMiltechДрони