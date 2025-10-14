"Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать бойцам на ситкометы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба.

По словам эксперта Национального реестра рекордов Павла Горишевского, это уникальная для Украины идея по концепции и реализации, ведь "Украинской команде" удалось собрать более 2000 отпечатков.

"Это новая уникальная для Украины идея, концепция самого рекорда - полотно единства. Мы зафиксировали его длину - 52 с половиной метра, высота - 92 сантиметра. И здесь, как показал мой счетчик, 2257 отпечатков детских рук в форме сердец в цветах нашего украинского флага. То есть рекорд сегодня действительно является уникальным. Он будет внесен в Книгу рекордов Украины", - рассказал эксперт.

По словам главы киевской ячейки "Украинской команды" Анны Старостенко, идея создать Полотно Единства возникла у женщин из разных регионов Украины, которые с февраля 2024 года помогают фронту.

"Проект организовали женщины из разных городов Украины, представительницы женского движения благотворительного фонда "Украинская команда", которые с первых дней вторжения делают все возможное для наших военных. И сегодня, как и тогда, нам чрезвычайно важно быть едиными, черпать энергию, помогать фронту и поддерживать друг друга", - рассказала Анна Старостенко.

Как отметила руководительница львовского отделения "Украинской команды" Оксана Юринец, акцию организовали также для того, чтобы привлечь внимание к волонтерским проектам фонда. В частности, сбору на ситкометы для защиты бойцов на фронте от вражеских дронов на оптоволокне, на которые не действуют средства РЭБ.

"Такими акциями мы привлекаем внимание к нашим волонтерским проектам. Это такой символ, что Украина до сих пор единая. И что все украинцы, даже маленькие сейчас творят победу", - отметила Оксана Юринец.

Волонтеры отмечают, что ситкометы уже доказали свою эффективность на передовой, поэтому "Украинская команда" продолжает сбор, чтобы защитить как можно больше украинских военных.

