Главная » Жизнь

"Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать бойцам на ситкометы

Вторник 14 октября 2025 20:00
UA EN RU
"Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать бойцам на ситкометы Фото: "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать бойцам на ситкометы (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" установили новый рекорд Украины - самое длинное Полотно Единства с отпечатками детских ладошек в виде сердец сине-желтого цвета в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба.

По словам эксперта Национального реестра рекордов Павла Горишевского, это уникальная для Украины идея по концепции и реализации, ведь "Украинской команде" удалось собрать более 2000 отпечатков.

"Это новая уникальная для Украины идея, концепция самого рекорда - полотно единства. Мы зафиксировали его длину - 52 с половиной метра, высота - 92 сантиметра. И здесь, как показал мой счетчик, 2257 отпечатков детских рук в форме сердец в цветах нашего украинского флага. То есть рекорд сегодня действительно является уникальным. Он будет внесен в Книгу рекордов Украины", - рассказал эксперт.

По словам главы киевской ячейки "Украинской команды" Анны Старостенко, идея создать Полотно Единства возникла у женщин из разных регионов Украины, которые с февраля 2024 года помогают фронту.

"Проект организовали женщины из разных городов Украины, представительницы женского движения благотворительного фонда "Украинская команда", которые с первых дней вторжения делают все возможное для наших военных. И сегодня, как и тогда, нам чрезвычайно важно быть едиными, черпать энергию, помогать фронту и поддерживать друг друга", - рассказала Анна Старостенко.

Как отметила руководительница львовского отделения "Украинской команды" Оксана Юринец, акцию организовали также для того, чтобы привлечь внимание к волонтерским проектам фонда. В частности, сбору на ситкометы для защиты бойцов на фронте от вражеских дронов на оптоволокне, на которые не действуют средства РЭБ.

"Такими акциями мы привлекаем внимание к нашим волонтерским проектам. Это такой символ, что Украина до сих пор единая. И что все украинцы, даже маленькие сейчас творят победу", - отметила Оксана Юринец.

Волонтеры отмечают, что ситкометы уже доказали свою эффективность на передовой, поэтому "Украинская команда" продолжает сбор, чтобы защитить как можно больше украинских военных.

Приобщиться к сбору можно по ссылкам:

Приватбанк (https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%226aef21c7-6006-45bb-8b9f-60f8985cfd6d%22%7D?fbclid=IwAR1qRh-8NlxoLPFV_0d-t2Ba9i3k7at4yHERWcyWUl5bElAW4caqiO4wIB0)

UAPay (https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00)

Монобанк (https://send.monobank.ua/jar/43vWdpNtGg)

Номер карты банка: 4874 1000 2822 1565

Полные реквизиты(https://shorturl.at/vYOix)

Военный
Новости
