Главная » Новости » Война в Украине

"Украинская команда" и Кличко передали очередную партию дронов 5 батальону 117 бригады ТрО

Вторник 18 ноября 2025 17:56
UA EN RU
"Украинская команда" и Кличко передали очередную партию дронов 5 батальону 117 бригады ТрО Фото: Владимир Кличко и "Украинская команда" передали дроны 117 бригаде ТрО (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Бойцы 5 батальона 117 бригады ТРО получили от Владимира Кличко и волонтеров "Украинской команды" очередную крупную партию дронов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Он подчеркнул, что сегодня по всей линии столкновения идут тяжелые бои, а дроны - это возможность сохранить самое ценное: жизнь и здоровье наших защитников.

"Поэтому поставки беспилотников на передовую - приоритет для "Украинской команды". Вместе с Владимиром Кличко мы передали очередную крупную партию дронов бойцам 5 батальона 117 бригады ТрО. Уже завтра эти беспилотники полетят на головы орков в Запорожском направлении", - рассказал Артур Палатный.

Владимир Кличко отметил, что беспилотники помогут батальону эффективнее выполнять боевые задания, а также поблагодарил защитников за тяжелую работу.

"Это беспилотное оборудование поможет оборонять нашу страну. Наши герои имеют очень тяжелую работу. Благодарю вас за оборону нашу страну. Вместе с хорошим настроением - к Победе!", - сказал во время передачи дронов Владимир Кличко.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Кличко и "Украинская команда" передали большую партию БПЛА бойцам 72 бригады под Покровск. Кроме того, они привезли нескольким бригадам на Донбасс дроны разных типов и системы РЭБ.

Также сообщалось, что Владимир благодаря поддержке иностранных партнеров передал на передовую 6 бронированных автомобилей "Кобра", каждый из которых стоит около 250 тысяч долларов.

