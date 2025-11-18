"Украинская команда" и Кличко передали очередную партию дронов 5 батальону 117 бригады ТрО

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Он подчеркнул, что сегодня по всей линии столкновения идут тяжелые бои, а дроны - это возможность сохранить самое ценное: жизнь и здоровье наших защитников.

"Поэтому поставки беспилотников на передовую - приоритет для "Украинской команды". Вместе с Владимиром Кличко мы передали очередную крупную партию дронов бойцам 5 батальона 117 бригады ТрО. Уже завтра эти беспилотники полетят на головы орков в Запорожском направлении", - рассказал Артур Палатный.

Владимир Кличко отметил, что беспилотники помогут батальону эффективнее выполнять боевые задания, а также поблагодарил защитников за тяжелую работу.

"Это беспилотное оборудование поможет оборонять нашу страну. Наши герои имеют очень тяжелую работу. Благодарю вас за оборону нашу страну. Вместе с хорошим настроением - к Победе!", - сказал во время передачи дронов Владимир Кличко.