"Украинская команда" продолжает сбор на хотпаки

Продолжается сбор на 50 тысяч наборов для обогрева бойцов на передовой , организованный волонтерским штабом "Украинская команда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Скоро Новый год. Мы закупаем продукты к праздничному столу, украшаем елки. Но должны помнить, что все это возможно только благодаря тем ребятам, которые сейчас в окопах. Они будут встречать Новый год в холоде и сырости. Ради нашей безопасности. готовясь к празднику, не забудьте отблагодарить их за свой уют и тепло. Задонайте на теплые наборы для наших защитников", - призывает "Украинская команда".

В волонтерском штабе напоминают, что цель сбора - 50 тысяч хотпаков.

"Осталось 3 млн гривен. Давайте пожать! Согрей своих, чтобы враги пылали! 140 гривен - один согретый боец. 4200 гривен - согретый целый взвод", - добавили волонтеры.

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