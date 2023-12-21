"Украинская команда" передала очередную партию хотпаков на передовую
Партия хотпаков, передавших волонтерский штаб "Украинской команды", доехал до передовой. Сбор "Тепло на фронт" продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Хотпаки доехали до передовой. Наши защитники передают поздравление и благодарность всем, кто донатив на "теплые наборы". Сбор "Тепло на фронт" продолжается. Цель - 50 тысяч наборов для обогрева. В каждом - химические грелки, сухой душ и антибактериальная присыпка. Простые вещи, которые очень нужны ребятам в окопе. 140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согретый взвод", - говорится в сообщении волонтеров.
В настоящее время собрана половина необходимой суммы, сообщают волонтеры.
"Благодаря вам мы уже собрали более 3,5 миллионов гривен. Но должны собрать еще почти столько же. Присоединяйтесь", - призывает "Украинская команда".
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