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"Українська команда" продовжує збір на хотпаки

Середа 27 грудня 2023 18:12 charity
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"Українська команда" продовжує збір на хотпаки Фото: "Українська команда" продовжує збір на хотпаки (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Триває збір на 50 тисяч наборів для обігріву бійців на передовій, організований волонтерським штабом "Українська команда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Скоро Новий рік. Ми закуповуємо продукти до святкового столу, прикрашаємо ялинки. Але маємо пам’ятати, що все це можливо лише завдяки тим хлопцям, які зараз в окопах. Вони зустрічатимуть Новий рік в холоді та сирості. Заради нашої безпеки. Тому, готуючись до свята, не забудьте віддячити їм за свій затишок та тепло. Задонатьте на теплі набори для наших захисників", - закликає "Українська команда".

У волонтерському штабі нагадують, що мета збору - 50 тисяч хотпаків.

"Залишилось 3 млн гривень. Давайте піднатиснемо! Зігрій своїх, щоб вороги палали! 140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий цілий взвод", - додали волонтери.

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