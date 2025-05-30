"Украинская команда" передала автомобиль бойцам ТрО Киева на Запорожское направление
Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Машину получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".
"Передали очередной внедорожник 11 отдельному батальону специального назначения 112 бригады ТрО города Киева. В первые месяцы полномасштабного вторжения эти ребята освобождали от россиян Херсонскую и Николаевскую области. А сейчас бьют врага на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что автомобиль нужен бойцам для лучшего выполнения боевых задач.
"На этой войне побеждает тот, кто быстрее. Поэтому колеса на передовой - не роскошь, а шанс. Уверен: это авто поможет бойцам лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь", - сказал Палатный.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 единиц автомобильной техники. А также 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и тому подобное. В общем - 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.
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