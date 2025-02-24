ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Украинская команда" передала на передовую квадроциклы

Понедельник 24 февраля 2025 18:22
UA EN RU
"Украинская команда" передала на передовую квадроциклы Фото: "Украинская команда" передала на передовую квадроциклы (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала на передовую очередную партию помощи - квадроциклы для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады. Волонтеры также призвали украинцев не поддаваться "эмоциональным качелям", которые нам намеренно устраивают, а продолжать поддерживать защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Эти ребята уже более 10 лет бьют врага. С начала полномасштабного вторжения они обороняли Черниговщину, давали отпор оркам в Донецкой области, сейчас - учат их уму-разуму на Курщине. Квадроциклы для них - это скорость и мобильность, а значит - преимущество над врагом и сохраненные жизни", - заявили в "Украинской команде".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный призвал продолжать поддерживать защитников.

"Друзья, сегодня исполняется три года с начала полномасштабного вторжения россии. Сейчас нас пытаются эмоционально расшатать. Но нельзя дать эмоциям или обидам ослепить нас. Наши воины продолжают героически бороться с оккупантами. А мы - продолжаем помогать защитникам. Вместе обязательно победим!", - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года полномасштабной войны "Украинская команда" передала 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, военные получили от волонтеров более 3100 дронов и 90 авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Вторжение России в Украину Волонтеры
NEWS
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году