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"Украинская команда" передала 28 бригаде в Донецкую область мощный грузовик с гидробортом, - Палатный

Украина, Понедельник 04 августа 2025 13:56
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"Украинская команда" передала 28 бригаде в Донецкую область мощный грузовик с гидробортом, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала 28 бригаде в Донецкую область мощный грузовик с гидробортом (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Украинская команда" передала бойцам 28-й Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощный грузовик.

Об этом заявил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Передали очередную машину - 12-тонник с гидробортом - бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.

"Война - это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наша машина станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизнь наших защитников", - отметил Палатный.

Военнослужащие 28-й бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.

Помощь ВСУ от "Украинской команды"

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3 тысяч дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и тому подобное.

В частности, недавно бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.

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Артур Палатный УДАР
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