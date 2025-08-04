"Украинская команда" передала 28 бригаде в Донецкую область мощный грузовик с гидробортом, - Палатный
"Украинская команда" передала бойцам 28-й Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощный грузовик.
Об этом заявил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook.
"Передали очередную машину - 12-тонник с гидробортом - бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", - написал Артур Палатный.
Руководитель волонтерского штаба подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.
"Война - это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наша машина станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизнь наших защитников", - отметил Палатный.
Военнослужащие 28-й бригады отметили, что эта помощь очень важна для них, и поблагодарили "Украинскую команду" за постоянную поддержку.
Помощь ВСУ от "Украинской команды"
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3 тысяч дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и тому подобное.
В частности, недавно бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.