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"Украинская команда" передала бойцам 12-тонный грузовик с гидробортом, - Палатный

Украина, Среда 02 июля 2025 17:18
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"Украинская команда" передала бойцам 12-тонный грузовик с гидробортом, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала бойцам 12-тонный грузовик с гидробортом (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Александр Мороз

Бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Украинская команда" передала уникальный агрегат - 12-тонный грузовик с гидробортом - бойцам 72 бригады имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята освобождали Киевскую область, защищали Донбасс, а сейчас защищают Днепропетровское направление - одно из самых сложных и важных для дальнейшего хода войны", - сообщил он.

Руководитель "Украинской команды" также рассказал об уникальных возможностях технического средства.

"Логистика - это основа армии и важная составляющая успеха во время войны. Этот 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи наши защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей, 3000 дронов и другое снаряжение общей стоимостью около полумиллиарда гривен.

В частности, "Украинская команда" передала на передовую квадроциклы для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Также волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Тогда машину получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление.

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