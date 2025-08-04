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"Українська команда" передала 28 бригаді на Донеччину потужну вантажівку з гідробортом, - Палатний

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 13:56
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"Українська команда" передала 28 бригаді на Донеччину потужну вантажівку з гідробортом, - Палатний Фото: "Українська команда" передала 28 бригаді на Донеччину потужну вантажівку з гідробортом (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

"Українська команда" передала бійцям 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужну вантажівку.

Про це заявив керівник волонтерського штабу Артур Палатний, пише РБК-Україна з посиланням на Facebook.

"Передали чергову автівку - 12-тонник з гідробортом - бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною років знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу підкреслив важливість логістики для забезпечення боєздатності військових підрозділів.

"Війна - це не тільки бойові зіткнення. Це щоденна логістика. Сподіваюсь, наша автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя наших захисників",- зазначив Палатний.

Військовослужбовці 28-ї бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували "Українській команді" за постійну підтримку.

Допомога ЗСУ від "Української команди"

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, більше 3 тисячі дронів, десятки систем РЕБ, старлінків тощо.

Зокрема, нещодавно бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від "Української команди". Вона посилить логістичні можливості підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок.

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Артур Палатний УДАР
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