"Українська команда" передала 28 бригаді на Донеччину потужну вантажівку з гідробортом, - Палатний
"Українська команда" передала бійцям 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужну вантажівку.
Про це заявив керівник волонтерського штабу Артур Палатний, пише РБК-Україна з посиланням на Facebook.
"Передали чергову автівку - 12-тонник з гідробортом - бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною років знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації", - написав Артур Палатний.
Керівник волонтерського штабу підкреслив важливість логістики для забезпечення боєздатності військових підрозділів.
"Війна - це не тільки бойові зіткнення. Це щоденна логістика. Сподіваюсь, наша автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя наших захисників",- зазначив Палатний.
Військовослужбовці 28-ї бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували "Українській команді" за постійну підтримку.
Допомога ЗСУ від "Української команди"
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, більше 3 тисячі дронів, десятки систем РЕБ, старлінків тощо.
Зокрема, нещодавно бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від "Української команди". Вона посилить логістичні можливості підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок.