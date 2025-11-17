ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвествозможностей Европы, - ДТЭК

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 08:07
UA EN RU
Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвествозможностей Европы, - ДТЭК Фото: директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

Восстановление энергетической системы Украины - одна из крупнейших инвестиционных возможностей Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.

"Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвестиционных возможностей Европы, но она не станет реальностью без смелых партнерств и разумных подходов к распределению рисков", - написал он.

Отем рассказал, что финансирование энергетического перехода Украины является одной из центральных тем на COP30 в украинском павильоне.

"От больших ветровых электростанций до солнечных панелей на крышах малого бизнеса - месседж один: публичные и частные инновации вместе могут профинансировать устойчивость на каждом уровне", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину ДТЭК Евросоюз
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского