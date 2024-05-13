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Украинская экономика нуждается в справедливом бронировании, - Чмут

Фото: Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна перезапустить собственную экономику, ведь только от ее состояния зависит уровень налогов и работа людей, а соответственно донаты и обеспечение Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя фонда "Повернись живим" Тараса Чмута.

"Донаты от населения и бизнеса - это вопрос наличия средств, и он опирается на экономику. Если у людей нет денег, то нечего донатить. Если бизнес не зарабатывает - то нечего донатить. Если бизнес закрывается, то у людей нет работы, соответственно нет донатов. А если всех работников мобилизовали, то бизнес закрывается. Потому так много мы говорим об экономике. Поэтому мы должны говорить о справедливом бронировании и налогах, и об открытии всех окон возможностей для нашего бизнеса", - подчеркнул он.

Он отметил, что для перезапуска экономики необходимо много решений, прежде всего - сесть и написать законы и нормативные базы.

"Экономика нуждается в справедливом и понятном бронировании для предприятий и учреждений всех форм собственности. Во-вторых - решение проблемы силового давления на бизнес со стороны полиции, СБУ и других правоохранительных органов. В-третьих - нужно решить проблемы с таможней, с налоговой, с валютным контролем, с тотальной бюрократизацией государства, которая не способствует развитию. В-четвертых - вывод из тени значительных процентов различных сфер, которые сейчас там находятся, и соответственно привлечение кучки средств в государство", - резюмировал Чмут.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что основной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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Мобилизация в Украине