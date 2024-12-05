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Украинская делегация встретилась с советниками Трампа, - Reuters

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 4 декабря, украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник агентства рассказал, что встреча произошла на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины. Также он сообщил, с кем именно из представителей Трампа прошла встреча.

"Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не рассказал. Команда Трампа в свою очередь, на просьбу прокомментировать встречу не ответила.

Напомним, на днях глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами уже наработала мирную рамку для проведения второго саммита мира. Такая рамка является условием второй встречи.

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