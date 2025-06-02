Украинская делегация прибыла в Стамбул: когда начнутся переговоры с РФ

Второй раунд переговоров в Стамбуле

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Ожидается, что Москва представит свой так называемый "меморандума" - документ с их видением условий прекращения огня.

Украина настаивала, чтобы эти предложения были направлены еще до встречи, однако российская сторона этого не сделала.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров. В команду также вошли представители Офиса президента, Министерства иностранных дел, Генштаба, СБУ, ГУР и Службы внешней разведки.

По словам Зеленского, Украина в Стамбуле будет настаивать на полном и безусловном прекращении огня.

Больше о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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