Украинский или импортный? Откуда везут молодой картофель и когда упадут цены

На украинском рынке наблюдается конкуренция между массовым импортом и первыми партиями отечественного урожая молодого картофеля. Цена на продукцию сейчас существенно зависит от страны происхождения.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.
Главное:
По словам аналитика, решающим фактором сейчас является страна происхождения продукции. На рынке фактически сосуществуют два ценовых сегмента.
"В оптовом и розничном сегментах структура рынка подобная: дешевый массовый сегмент формирует импортная продукция, а дорогой сегмент представлен ранним украинским картофелем и отдельными премиальными импортными позициями", - отмечает Максим Гопка.
Он добавляет, что рынок не испытывает дефицита, однако он существенно дифференцирован, и "потребитель фактически выбирает между более низкой ценой и фактором свежести локального происхождения".
Сейчас массовый спрос закрывают поставки из Египта и Европы, а продукция из стран Ближнего Востока занимает нишевые позиции.
Цены на молодой картофель сейчас кардинально разнятся. По данным Минфина, в среднем он стоит 50,96 гривен за кг. Примерно за столько же его продают на львовском оптовом рынке "Шувар".
Зато в столице в розницу на рынках цена доходит до 150 гривен, а в супермаркетах - еще дороже. В сети Varus сейчас молодой картофель продают по 169 гривен за кг, в "Сильпо" - от 54 до 310 гривен, в зависимости от сорта и страны происхождения. При этом картофель из Египта в АТБ стоит - 37,89 грн за кг.
Появление большого количества отечественной продукции на рынке ожидается уже через несколько недель.
"Украинский молодой картофель массово начнет появляться из теплиц и ранних хозяйств во второй половине мая", - прогнозирует эксперт.
Высокая стоимость украинского картофеля в начале сезона объясняется объективными факторами. По словам Гопки, это обусловлено "высокой себестоимостью раннего урожая, включающей тепличное выращивание, значительные энергозатраты и ограниченные объемы производства", из-за чего она пока не может конкурировать с импортом по цене.
