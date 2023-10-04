Украинская бригада арбитров будет судить еврокубковый матч

Украинский футбольный арбитр Николай Балакин из Киевской области назначен главным судьей на матч Лиги Европы "Марсель - Брайтон".

Фото: скриншот с сайта УЕФА (uefa.com)

Помощниками арбитра также будут украинцы Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр - Ярослав Козик.

Помогать украинским арбитрам на системе видеоповтора (VAR) будет польская бригада: Петр Ласык и Томаш Квятовски.

Какие матчи судил Николай Балакин

В сезоне 2022/23, Николая Балакина назначили на два матча под эгидой УЕФА. Матч Лиги Конференций "Мидтьюлланн - Легия" и матч квалификации на Евро 2024 "Сан-Марино - Словения".

Информация о матче

Матч состоится 5 октября в 19:45 по киевскому времени, на стадионе "Велодром", который находится в Марселе.

Французский "Марсель", сейчас на втором месте в группе. В первом туре команда сыграла вничью с "Аяксом" 3:3.

"Брайтон" тренирует, знакомый украинским болельщикам, Роберто Де Дзерби - бывший тренер донецкого "Шахтера". В данный момент "чайки" занимают последнее место в группе. В первом туре "Брайтон" сенсационно уступил греческому "АЕКу".

Украинские команды в еврокубках

Напомним, что 4 октября, донецкий "Шахтер" сыграет в Лиге Чемпионов с "Антверпеном". Матч состоится в 19:45 по киевскому времени.

На следующий день, луганская "Зоря" сыграет с исландским "Брейдабликом" в группе Лиги Конференций. Матч состоится 5 октября в 19:45 по киевскому времени.