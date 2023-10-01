"Антверпен" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с бельгийским "Антверпеном" на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Антверпен" – "Шахтер" состоится на бельгийской земле 4 октября. Поединок примет арена "Босэйлстадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

В стартовом туре основной сетки главного еврокубка обе команды потерпели поражения. "Шахтер" дома с голом Келси уступил "Порту" (1:3). В свою очередь "Антверпен" потерпел фиаско в Барселоне, проиграв команде Хави без шансов (0:5).