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Українська бригада арбітрів судитиме єврокубковий матч

Фото: УЄФА призначил українських арбітрів на матч Ліги Європи (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи, який відбудеться у четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.

Українського футбольного арбітра Миколу Балакіна з Київської області призначено головним суддею на матч Ліги Європи "Марсель - Брайтон".

 

Фото: скріншот із сайту УЄФА (uefa.com)

Помічниками арбітра також будуть українці Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр – Ярослав Козик.

Допомагатиме українським арбітрам на системі відеоповтору (VAR) польська бригада: Петро Ласик і Томаш Квятовскі.

Які матчі судив Микола Балакін

У сезоні 2022/23 Миколи Балакіна призначили на два матчі під егідою УЄФА. Матч Ліги Конференцій "Мідтьюлланн - Легія" та матч кваліфікації на Євро 2024 "Сан-Марино - Словенія".

Інформація про матч

Матч відбудеться 5 жовтня о 19:45 за київським часом, на стадіоні "Велодром", що у Марселі.

Французький "Марсель", зараз на другому місці у групі. У першому турі команда зіграла внічию з "Аяксом" 3:3.

"Брайтон" тренує, знайомий українським уболівальникам, Роберто Де Дзербі – колишній тренер донецького "Шахтаря". На даний момент "чайки" посідають останнє місце у групі. У першому турі "Брайтон" сенсаційно поступився грецькому "АЕКу".

Українські команди у єврокубках

Нагадаємо, що 4 жовтня донецький "Шахтар" зіграє в Лізі Чемпіонів з "Антверпеном". Матч відбудеться о 19:45 за київським часом.

Наступного дня луганська "Зоря" зіграє з ісландським "Брейдабліком" у групі Ліги Конференцій. Матч відбудеться 5 жовтня о 19:45 за київським часом.

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