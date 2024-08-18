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Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Воскресенье 18 августа 2024 09:27
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Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области Иллюстративное фото: в Курской области уничтожен еще один мост через реку Сейм (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские Telegram-каналы заявляют, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Зване в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

На этот раз россияне не делают заявлений по поводу того, чем именно был уничтожен мост. Однако на опубликованном фото виднеется огромная дыра среди моста. Вероятно, он больше не пригоден для пересечения тяжелым транспортом.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Из этого следует, что в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Таким образом, у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Что предшествовало

В пятницу, 16 августа, россияне заявили, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Тогда россияне заявляли, что Украина якобы применила "несколько американских ракет HIMARS" для уничтожения моста.

Тогда же россияне также заявляли, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в селе Зване и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм". Однако подтверждений этому не последовало.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео уничтожения моста возле Глушкового. Он рассказал, что в операции в Курской области участвует и украинская авиация.

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