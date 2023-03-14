Оккупанты обстреляли центр Краматорска: есть попадания в дома (фото, видео)

Российские войска сегодня, 14 марта, обстреляли Краматорск Донецкой области. Вражеские снаряды попали в многоквартирные дома.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Информацию об обстреле подтвердил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, российские снаряды повредили шесть многоэтажек. Известно о по меньшей мере троих раненых.

Тем временем издание "Радио Свобода" сообщает о первом погибшем.

Фото: оккупанты ударили по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

На месте попадания продолжаются спасательные работы. По всей вероятности, под завалами могут быть люди.