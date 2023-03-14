Оккупанты обстреляли центр Краматорска: есть попадания в дома (фото, видео)
Российские войска сегодня, 14 марта, обстреляли Краматорск Донецкой области. Вражеские снаряды попали в многоквартирные дома.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Информацию об обстреле подтвердил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, оккупанты ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, российские снаряды повредили шесть многоэтажек. Известно о по меньшей мере троих раненых.
Тем временем издание "Радио Свобода" сообщает о первом погибшем.
Фото: оккупанты ударили по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
На месте попадания продолжаются спасательные работы. По всей вероятности, под завалами могут быть люди.
Напомним, Россия ночью ударила по Авдеевке Донецкой области, выпустив четыре ракеты. Три из них попали на территорию промышленных предприятий, одна - в жилой квартал.
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