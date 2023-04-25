Украинская авиакомпания SkyUp эвакуировала сотрудников из Судана

Украинской авиакомпании SkyUp удалось вывезти всех сотрудников из Судана, где недавно начались боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания SkyUp вместе с Министерством иностранных дел Украины, другими государственными структурами и при информационной поддержке международных партнеров смогла эвакуировать всех 36 сотрудников из Судана", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что сотрудников вывезли на территорию Египта. Осуществить операцию, помимо МИД, помогали Главное управление разведки, консульство Украины в Судане, посольство Украины в Египте и не только.

"Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений", - добавляют в SkyUp.

При этом там отметили, что не могут узнать, в каком состоянии сейчас их самолеты, которые находились в аэропорте столицы Судана Хартуме.