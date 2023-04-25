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Украинская авиакомпания SkyUp эвакуировала сотрудников из Судана

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 15:23
Украинская авиакомпания SkyUp эвакуировала сотрудников из Судана Иллюстративное фото: украинская авиакомпания SkyUp эвакуировала сотрудников из Судана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинской авиакомпании SkyUp удалось вывезти всех сотрудников из Судана, где недавно начались боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания SkyUp вместе с Министерством иностранных дел Украины, другими государственными структурами и при информационной поддержке международных партнеров смогла эвакуировать всех 36 сотрудников из Судана", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что сотрудников вывезли на территорию Египта. Осуществить операцию, помимо МИД, помогали Главное управление разведки, консульство Украины в Судане, посольство Украины в Египте и не только.

"Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений", - добавляют в SkyUp.

При этом там отметили, что не могут узнать, в каком состоянии сейчас их самолеты, которые находились в аэропорте столицы Судана Хартуме.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Украина провела успешную спасательную операцию по эвакуации граждан с территории Судана. Всего было вывезено 138 человек.

Также мы писали, что, по неподтвержденной информации, в Судане после начала боевых действий загорелся самолет компании SkyUp.

Более детально о событиях, которые начались в Судане в средине апреля, можете узнать в материале РБК-Украина.

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МИД Украины эвакуация Египет Судан SkyUp ГУР Авиакомпания
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