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Українська авіакомпанія SkyUp евакуювала співробітників з Судану

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Вівторок 25 квітня 2023 15:23
Українська авіакомпанія SkyUp евакуювала співробітників з Судану Ілюстративне фото: українська авіакомпанія SkyUp евакуювала співробітників з Судану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українській авіакомпанії SkyUp вдалося вивезти всіх співробітників з Судану, де нещодавно розпочалися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

"Авіакомпанія SkyUp разом з Міністерством закордонних справ України, іншими державними структурами та за інформаційної підтримки міжнародних партнерів змогла евакуювати всіх 36 співробітників з Судану", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнили, що співробітників було вивезено на територію Єгипту. Здійснити операцію, окрім МЗС, допомагали Головне управління розвідки, консульство України в Судані, посольство України в Єгипті і не тільки.

"Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ", - додають у SkyUp.

При цьому там зазначили, що не можуть дізнатися, в якому стані зараз їхні літаки, які перебували в аеропорту столиці Судану Хартумі.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що Україна провела успішну рятувальну операцію з евакуації громадян із території Судану. Усього було вивезено 138 осіб.

Також ми писали, що, за непідтвердженою інформацією, у Судані після початку бойових дій спалахнув літак компанії SkyUp.

Більш детально про події, що почалися в Судані в середині квітня, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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