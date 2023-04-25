Українська авіакомпанія SkyUp евакуювала співробітників з Судану

Українській авіакомпанії SkyUp вдалося вивезти всіх співробітників з Судану, де нещодавно розпочалися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

"Авіакомпанія SkyUp разом з Міністерством закордонних справ України, іншими державними структурами та за інформаційної підтримки міжнародних партнерів змогла евакуювати всіх 36 співробітників з Судану", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнили, що співробітників було вивезено на територію Єгипту. Здійснити операцію, окрім МЗС, допомагали Головне управління розвідки, консульство України в Судані, посольство України в Єгипті і не тільки.

"Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ", - додають у SkyUp.

При цьому там зазначили, що не можуть дізнатися, в якому стані зараз їхні літаки, які перебували в аеропорту столиці Судану Хартумі.