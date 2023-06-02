Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW

На Таврическом направлении украинская артиллерия нанесла 832 удара по позициям оккупантов. Бои продолжаются по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Ночью, 2 июня, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Угроза российских атак крылатыми ракетам и дронами-камикадзе. В Киеве и области слышали взрывы, сообщается о работе ПВО.
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