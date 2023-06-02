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Українська артилерія "накриває" окупантів на Таврійському напрямку: карти боїв ISW

Фото: українська артилерія успішно працює по ворогу на Таврійському напрямку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На Таврійському напрямку українська артилерія здійснила 832 удари по позиціях окупантів. Бої тривають по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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"Південна вісь"

Вночі, 2 червня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Загроза російських атак крилатими ракетам і дронами-камікадзе. У Києві та області чули вибухи, повідомляється про роботу ППО.

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