Українська артилерія "накриває" окупантів на Таврійському напрямку: карти боїв ISW

На Таврійському напрямку українська артилерія здійснила 832 удари по позиціях окупантів. Бої тривають по всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Вночі, 2 червня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Загроза російських атак крилатими ракетам і дронами-камікадзе. У Києві та області чули вибухи, повідомляється про роботу ППО.
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