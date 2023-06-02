В Киеве и области работает ПВО

В Киеве и области во время воздушной тревоги сегодня ночью, 2 июня, были слышны взрывы, ообщается о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

В Киевской ОВА также сообщили, что в области работают силы ПВО.

"В регионе повышена опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям. Просим жителей области оставаться в укрытиях и других местах до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении ОВА.

Также в Киевской ОВА призвали не снимать работу сил ПВО и не публиковать ее в сети. Сообщается, что такие действия могут навредить нашим защитникам.

На Киев движется волна БПЛА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на столицу еще движется волна БПЛА. Он также подтвердил взрывы в Киеве и отметил, что в городе работает ПВО.

Ракетные удары оккупантов по Киеву

В мае войска РФ существенно усилили удары по Киеву с применением ракет и БПЛА. Так, прошлой ночью оккупанты атаковали Киев ракетами "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.

В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта. Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело.