В Украине объявлены воздушные тревоги из-за угрозы атак БПЛА

Сигналы об угрозе воздушных атак противника зазвучали после полуночи сначала в двух южных областях, а затем и в ряде других.

Военные информировали об опасности применения войсками РФ ударных беспилотников по городам Украины. Так, был зафиксирован запуск БПЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска (РФ).

Тревоги объявлены в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Жителей регионов, где зазвучали сирены, призывают оставаться в укрытиях, а также соблюдать правила "двух стен".

Карта воздушных тревог в Украине ночью 3 июля

Распространение тревог

Позже в Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских атак с применением БПЛА в Кировоградской области.

Военные также заявили о возможном распространении тревог по вектору перемещения ударных дронов, и призвали жителей областей, где зазвучат сирены, отправляться в укрытия.

В областях работает ПВО

В пабликах стали появляться сообщения о работе противовоздушной обороны на фоне объявленной воздушной тревоги. Так, в сети сообщили о звуках взрывов в Николаевской и Херсонской областях, что может быть результатом действий ПВО ВСУ.

Ночные воздушные атаки

Российские оккупанты последние месяцы активно наносят воздушные удары по городам Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов. Так, например, прошлой ночью РФ снова совершила атаку по Украине, и во многих областях были объявлены воздушные тревоги.

Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника как с помощью ударных дронов, так и ракет, в том числе баллистического типа.

Позже в Киевской ГВА проинформировали, что россияне атаковали столицу с помощью "Шахедов". Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. В области из-за падения обломков были повреждены 3 дома, ранения получил один человек.

Уже утром 2 июля войска РФ продолжили воздушную атаку, запустив ракеты. В целом за ночь и утро украинской противовоздушной обороной было уничтожено 3 ракеты типа "Калибр", а также 8 дронов Shahed - то есть все вражеские воздушные цели.