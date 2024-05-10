В Воздушных силах рассказали об особенностях атаки дронами ночью

В Воздушных силах рассказали о тактике российских войск во время атаки дронами на пятницу, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь -10 беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно с мыса Чауда", - рассказал он.

По данным спикера, все вражеские цели были ликвидированы мобильными огневыми группами.

"Они были уничтожены на юге, двигались в Николаевскую, Херсонскую области, там их ликвидировали", - констатировал Евлаш.

Кроме того, по его словам, враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400 - "классически" бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.

Обстрел Украины

В ночь на 10 мая российские войска снова выпустили по Украине дроны-камикадзе. По данным Воздушных сил, дроны были нацелены на Одесскую область. ПВО сбила все 10 из 10 беспилотников.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами по Харькову. Эпицентром удара стал частный сектор. Начались пожары. Из-за обстрела по Харькову пострадали пожилая женщина и ребенок.