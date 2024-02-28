В Украине распространяется тревога из-за российских Ту-22, есть ракетная угроза (обновлено)

В Украине была объявлена воздушная тревога в ночь на 28 февраля в нескольких областях из-за активности российской стратегической авиации. Есть угроза запуска врагом ракет для ударов по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сначала сигналы зазвучали на юге Украины в трех областях: Одесской, Херсонской и Николаевской.

Военные предупредили о ракетной опасности в регионе, и призвали местных жителей не игнорировать тревоги.

"Активность стратегической авиации Ту-22м3 в акватории Черного моря", - говорится в объявлении.

Позже тревога также была объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях из-за ракетной опасности.

"В акватории Черного моря 3 Ту-22м3. Возможны пуски ракет", - предупредили военные.

Обновлено. Отбой угрозы

Позже в Воздушных силах заявили об отбое ракетной опасности для Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей. А чуть позже - и для южных регионов.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, войска РФ вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Около 22:50 в Одессе раздались взрывы. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Позже стало известно, что в Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар, который оперативно потушили.

Перед этим, в ночь на 27 февраля, российские захватчики запустили по Украине 13 беспилотников. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".

А вечером 26 февраля российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине, а также ракеты. Сначала беспилотники фиксировались в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области. В частности, в Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

В общей сложности тогда оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.