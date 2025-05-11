По Украине распространяется воздушная тревога: ВС предупредили об угрозе баллистики

Обстрелы Украины

Заметим, что это уже третий раз по Украине распространяется воздушная тревога после завершения так называемого перемирия, которое объявил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что сразу после завершения "перемирия" россияне выпустили по Украине дроны. Таким образом, за ночь на 11 мая российская армия выпустила по Украине 108 дронов.

Украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила 60 вражеских дронов. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян.

Однако в результате ночной атаки РФ в Киевской области пострадал человек.

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