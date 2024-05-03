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Над Украиной была вспышка носителя SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri

Пятница 03 мая 2024 03:02
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Над Украиной была вспышка носителя SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri Фото: Над Украиной была вспышка носителя SpaceX Falcon 9 (https://twitter.com/SpaceX)
Автор: Владислав Прийменко

В некоторых городах Украины в небе были заметны вспышки и цветное небо. Позже стало известно, что это была вторая ступень носителя ракеты Falcon 9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу The Alpha Centauri и компании SpaceX в социальной сети Twitter.

"Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion", - сообщили на странице The Alpha Centauri.

В некоторых регионах Украины жители видели северное сияние.

Позже сервис определил путь движения запуска.

"В соответствии с траекторией сегодняшнего запуска будет видно, что примерно в 22:50 по Киеву вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе - на северо-западе", - сообщили на странице The Alpha Centauri

Над Украиной была вспышка носителя SpaceX Falcon 9, - The Alpha CentauriФото: маршрут движения второй ступени Falcon 9 (twitter.com/theACentauri)

Компания SpaceX подтвердила развертывание двух спутников WorldView Legion.

"Развертывание первых двух спутников WorldView Legion подтверждено", - сообщили в SpaceX.

Технологии SpaceX

Ранее мы писали, что компания SpaceX совершила третий запуск сверхтяжелой ракеты Starship.

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