Над Україною був спалах носія SpaceX Falcon 9, - The Alpha Centauri
У деяких містах України у небі були помітні спалахи та кольорове небо. Пізніше стало відомо, що це був другий ступінь носія ракети Falcon 9.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку The Alpha Centauri та компанії SpaceX у соціальній мережі Twitter.
"Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri.
Знову таємничі об'єкти в українському небі!
Над деякими регіонами країни можна було побачити іншу ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024
У деяких регіонах України мешканці бачили північне сяйво.
Пізніше сервіс визначив шлях запуску.
"Відповідно до траєкторії сьогоднішнього запуску буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі - на північному заході", - повідомили на сторінці The Alpha Centauri
Фото: маршрут руху другого ступеня Falcon 9 (twitter.com/theACentauri)
Компанія SpaceX підтвердила розгортання двох супутників WorldView Legion.
"Розгортання перших двох супутників WorldView Legion підтверджено", - повідомили у SpaceX.
Технології SpaceX
Раніше ми писали, що компанія SpaceX здійснила третій запуск надважкої ракети Starship.
Також ми повідомляли, що наприкінці лютого SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку.
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