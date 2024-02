Прослужит 15 лет. SpaceX вывел на орбиту новый спутник связи

Ракету Falcon 9 запустили с 40-й стартовой площадки базы американских Космических сил во Флориде в 22:11 по Киеву. Спустя примерно 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Спутник по плану обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с ними районами Южной и Юго-Восточной Азии. Ожидается, что он прослужит 15 лет.

Falcon 9 vertical at pad 40 ahead of today’s launch of the @Telkomsat Merah Putih 2 mission. The two-hour window opens at 3:11 p.m. ET, and weather is 95% favorable for liftoff → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/lqrl1rIUXI