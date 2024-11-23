Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев

Россия готовилась к геноциду украинцев еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Оккупантам раздавали инструкции по созданию расстрельных списков, передвижных крематориев и не только.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУР Кирилла Буданова на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

По его словам, подготовка России геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения. При этом эта подготовка велась целенаправленно еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

В частности, как рассказал Буданов, в статье главы Кремля Владимира Путина, опубликованной в июле 2021 года, он в очередной раз отрицал право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ.

По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным "сверху", - констатировал Буданов.

Инструктажи и расстрельные списки

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

"В расстрельные списки должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.

Маниакальные инструкции, как отметил Буданов, синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил он.