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Вторая попытка. Лайнер с россиянами планирует вернуться в Грузию, там уже готовят протест

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Батуми, Воскресенье 30 июля 2023 17:07
Вторая попытка. Лайнер с россиянами планирует вернуться в Грузию, там уже готовят протест Фото: в Грузии снова планируют протест из-за лайнера Astoria Grande (astoriagrande.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся россияне, в том числе сторонники диктатора Владимира Путина, попытается еще раз зайти в грузинский город Батуми. Ожидается, что лайнер прибудет из Сочи в понедельник, 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский проект SOVA.

Как и в прошлый раз, грузины планируют акцию протеста на причале, чтобы помешать лайнеру пришвартоваться, а россиянам сойти на берег. По словам представителя оппозиционного "Единого национального движения" Георгия Думбадзе, форма протеста будет жесткой.

"Позиция грузин будет зафиксирована, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит грузинам. Важно понимать, что россияне - это нация безжалостных душегубцев. Пропагандист, скрытый под именем туриста, въезжает и впоследствии делает заявления, будто Абхазия была спасена от нас. Мы против оккупации", - заявил он.

Что известно о лайнере Astoria Grande

По данным СМИ, на борту круизного лайнера Astoria Grande, который для обхода санкций зарегистрировали на Сейшелах, находятся поклонники Кремля. В частности, экс-солист музыкальной группы Hi-Fi Митя Фомин, открыто поддержавший вторжение в Украину, а также белорусский певец Дмитрий Колдун, выступавший в "ДНР" в 2018 году.

Напомним, первую "теплую встречу" российскому лайнеру грузины устроили 27 июля. Акцию протеста поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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