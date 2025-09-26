Украинки в Пекине на турнире WTA 1000: кто поборется за 9 миллионов?

Украинские теннисистки начнут выступления на турнире серии WTA 1000 в Пекине 27 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Марта Костюк, посеянная под 28-м номером, во втором круге основной сетки встретится с немецкой квалифаеркой Эллой Зайдель (№95 WTA).
Это будет первая очная встреча соперниц. Матч запланирован на 09:00 по Киеву на корте Brad Drewett, третьим по счету после игры Самсонова -=- Буассон.
Даяна Ястремская (№31 WTA) во втором круге сыграет против Джессики Бузас Манейро (№48 WTA) из Испании на корте Court 4, первым по счету в 06:00 по Киеву.
Напомним, что в единственной очной встрече в этом году на "Уимблдоне" украинка уступила сопернице в третьем круге.
Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес в первом круге парного разряда встретится с дуэтом Жаклин Кристиан (Румыния)/Лейла Фернандес (Канада).
Игра состоится на корте Court 5 в 06:00 по Киеву.
Ранее от участия в турнире отказалась Элина Свитолина (№13 WTA), досрочно завершив сезон.
Юлия Стародубцева (№86 WTA) проиграла австралийке Айли Томлянович (№94 WTA) на старте соревнований в Пекине.
Напомним, что турнир "China Open" в Пекине проходит на хардовых кортах, призовой фонд составляет почти девять млн долларов.
