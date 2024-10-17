ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Даже в частных клиниках. Украинцы могут бесплатно делать анализы

Украина, Четверг 17 октября 2024 18:00
UA EN RU
Даже в частных клиниках. Украинцы могут бесплатно делать анализы Фото: Украинцы могут бесплатно делать анализы (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Государственные и частные клиники в Украине могут делать анализы для украинцев абсолютно бесплатно. Для этого необходимо получить направление от семейного или лечащего врача.

Более подробно о том, как получить направление на бесплатные анализы, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

В Украине работает "Программа медицинских гарантий" (ПМГ) - это перечень медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует украинцам бесплатно.

Оплачивает эти медицинские услуги гражданам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) напрямую больницам, заключая с ними договор.

В Программе медицинских гарантий нет отдельного пакета Анализы. В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи.

К примеру: в центре оказания первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет Первичная медицинская помощь. Это:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • уровень глюкозы в крови;
  • общий уровень холестерина.

А также скорые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19.

Большинство анализов покрывает пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это

  • общеклинические,
  • биохимические,
  • бактериологические,
  • гормональные,
  • иммунологические,
  • Цитологические исследования.

"Чтобы сделать анализы бесплатно - нужно е-направление. Исключение - пациент находится в стационаре, планово или экстренно. Когда анализы можно сделать бесплатно? Тогда, когда врач видит в этом необходимость и дает электронное направление", - пояснили в НСЗУ.

При подготовке публикации использовались данные Национальной службы здоровья Украины.

Отметим, что Национальная служба здоровья Украины в 2024 году заключила договоры с четырьмя частными медицинскими лабораториями. Там украинцы так же, как и в государственных клиниках, могут бесплатно сдать анализы.

РБК-Украина уже объясняла, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи Больницы
NEWS
Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров
Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу