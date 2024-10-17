Даже в частных клиниках. Украинцы могут бесплатно делать анализы

Государственные и частные клиники в Украине могут делать анализы для украинцев абсолютно бесплатно. Для этого необходимо получить направление от семейного или лечащего врача.

Более подробно о том, как получить направление на бесплатные анализы, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

В Украине работает "Программа медицинских гарантий" (ПМГ) - это перечень медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует украинцам бесплатно.

Оплачивает эти медицинские услуги гражданам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) напрямую больницам, заключая с ними договор.

В Программе медицинских гарантий нет отдельного пакета Анализы. В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи.

К примеру: в центре оказания первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет Первичная медицинская помощь. Это:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

уровень глюкозы в крови;

общий уровень холестерина.

А также скорые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19.

Большинство анализов покрывает пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это

общеклинические,

биохимические,

бактериологические,

гормональные,

иммунологические,

Цитологические исследования.

"Чтобы сделать анализы бесплатно - нужно е-направление. Исключение - пациент находится в стационаре, планово или экстренно. Когда анализы можно сделать бесплатно? Тогда, когда врач видит в этом необходимость и дает электронное направление", - пояснили в НСЗУ.