Можно ли изменить семейного врача: объяснение НСЗУ

Украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом. Это можно сделать в онлайн или офлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Найти семейного врача можно, спросив в центре оказания первичной медицинской помощи или:

по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77

на дашборде "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи"

Чтобы заключить декларацию, возьмите:

документ, удостоверяющий личность пациента и/или его законного представителя;

документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков.

Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:

по собственному номеру мобильного телефона;

по электронным копиям оригиналов документов;

по уникальному идентификатору другого пациента в Реестре пациентов.

После обращения медработник заполняет декларацию в электронной форме и распечатывает ее. После получения декларации ее нужно проверить на корректность всех внесенных данных.

При подписании декларации необходимо подписать два экземпляра: один - остается пациенту, другой - в заведении.