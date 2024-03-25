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Можно ли изменить семейного врача: объяснение НСЗУ

Украина, Понедельник 25 марта 2024 05:42
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Можно ли изменить семейного врача: объяснение НСЗУ Фото: украинцы могут сменить семейного врача (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом. Это можно сделать в онлайн или офлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Найти семейного врача можно, спросив в центре оказания первичной медицинской помощи или:

Чтобы заключить декларацию, возьмите:

  • документ, удостоверяющий личность пациента и/или его законного представителя;
  • документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков.

Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:

  • по собственному номеру мобильного телефона;
  • по электронным копиям оригиналов документов;
  • по уникальному идентификатору другого пациента в Реестре пациентов.

После обращения медработник заполняет декларацию в электронной форме и распечатывает ее. После получения декларации ее нужно проверить на корректность всех внесенных данных.

При подписании декларации необходимо подписать два экземпляра: один - остается пациенту, другой - в заведении.

Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

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