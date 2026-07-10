ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинка осталась без золотых слитков на польской таможне

06:26 10.07.2026 Пт
2 мин
Золота на какую сумму перевозила гражданка Украины?
aimg Филипп Бойко
Украинка осталась без золотых слитков на польской таможне Фото: изъятое золото на польской таможне (KAS)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Гражданка Украины, проходя таможенный контроль в Польше, скрыла то, что везла с собой золотые слитки. Однако сканер таможенников показал наличие незадекларированного драгоценного металла у женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Национальное налоговое управление (KAS).

Золото обнаружили, когда украинка проходила таможенное оформление на пограничном переходе в Кроссенко по дороге в Польшу. Конечно, женщина не хотела, чтобы ее ценный груз обнаружили пограничники, поэтому спрятала золотые слитки.

Однако сотрудники таможенной и налоговой службы Подкарпатского таможенного и налогового управления использовали специальный сканер при проверке гражданки, а он уже показал наличие драг-металлов.

Трехкилограммовые слитки были найдены в мешочках под одеждой женщины. Их стоимость оценили примерно в 397 тысяч долларов.

Золото изъято для дальнейшего расследования Подкарпатской таможней и налоговой службой в Перемышле. Для обеспечения возможного наказания правоохранители конфисковали у гражданки Украины 23,4 тыс. евро.

Польские таможенники напоминают, что лица, въезжающие в Европейский Союз или выезжающие из него, обязаны сообщать таможенным органам о перевозке наличных денег, если ее общая стоимость равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Это положение распространяется не только на перевозку наличных денег, но и на такие предметы, как чеки, векселя, денежные переводы и золотые слитки.

Что еще стоит знать о пересечении границы

Раньше мы информировали, как быстро и дешево добраться до аэропорта Кракова из Львова и Киева. Кроме того, предоставили подсказки, куда оттуда лететь и как устроен терминал изнутри.

Также стало известно, что аэропорты ЕС страдают от очередей из-за новых правил въезда. Все из-за внедрения новой биометрической системы въезда и выезда EES.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Государственная таможенная служба
Новости
Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ
Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером