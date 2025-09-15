Украинка впервые в карьере в финале ЧМ по борьбе: дата и соперница по бою

Уверенная победа над канадкой

23-летняя Мария Винник в полуфинальной схватке встретилась с канадской борчихой Лоуренс Боурегар.

Несмотря на то, что соперница заработала пять очков, украинка победила со счетом 10:5, обеспечив себе первый финал взрослого чемпионата мира.

Путь к финалу: без потерь очков в предыдущих раундах

На старте турнира Винник убедительно одолела венгерку Эрику Богнар (10:0) и бронзового призера чемпионата мира-2023 из Норвегии Отели Хойе (11:0).

Украинка демонстрировала высокую техническую готовность, точность бросков и активный контроль борьбы, не проиграв ни одного очка на предыдущих этапах.

Финал: украинка против японки

Финальная схватка в весовой категории до 59 кг состоится во вторник, 16 сентября, в 20:36.

Соперницей Марии станет японская борчиха Сакура Ониши, которая уже показала высокий уровень мастерства на турнире.

Для украинки это первый шанс побороться за золотую медаль взрослого чемпионата мира.

Историческое достижение для сборной Украины

Это первый финал для украинских борцов на чемпионате мира-2025 в Загребе.

До этого украинские атлеты не попадали в решающие поединки, поэтому выступление Винник приобретает особое значение для национальной команды.

А чемпионат мира в хорватской столице продлится до 21 сентября и охватывает соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе, где украинские спортсмены стремятся получить новые медали для страны.