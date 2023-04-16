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Украинка завоевала две "бронзы" на ЧЕ по тяжелой атлетике

Фото: украинская спортсменка Ангелина Ломачинская (facebook olympicua)
Автор: Карина Левицкая

В первый же день соревнований по тяжелой атлетике, проходящих в столице Армении Ереване, на пьедестал почета взошла украинская спортсменка Ангелина Ломачинская, которая завоевала для Украины две бронзовые медали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Турнир в Ереване начался с соревнований среди женщин до 45 и 49 килограммов. Украину в первый день чемпионата Европы представляла Ангелина Ломачинская. 26-летняя украинка проводила третий Евро по тяжелой атлетике на взрослом уровне и соревновалась в весовой категории до 49 кг. В итоге Ломачинская завоевала на континентальном первенстве в Ереване сразу две награды.

"Поздравляем с медальным почином и желаем успешного продолжения соревнований", - заявили в комитете.

Напомним, украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Ранее мы также сообщали, что в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

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