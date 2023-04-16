Українка виборола дві "бронзи" на ЧЄ з важкої атлетики

Турнір у Єревані розпочався зі змагань серед жінок до 45-ти та 49 кілограмів. Україну у перший день чемпіонату Європи представляла Ангеліна Ломачинська. 26-річна українка проводила третій Євро з важкої атлетики на дорослому рівні та змагалась у ваговій категорії до 49 кг. У підсумку Ломачинська здобула на континентальній першості в Єревані одразу дві нагороди.

"Вітаємо з медальним почином і бажаємо успішного продовження змагань", - заявили в комітеті.

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Раніше ми також повідомляли, що в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

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