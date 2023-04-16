Украинский гимнаст завоевал "золото" на чемпионате Европы

Сегодня, 16 апреля, украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецкой Анталии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Квалифицировавшись в финал со вторым результатом после двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из Турции, подопечный Ирины Надюк в решающий момент сумел добавить и получил за комбинацию 15,166.

Превзойти украинца, как по коэффициенту сложности, так и по уровню выполнения, не удалось никому, даже опытному хозяину соревнований, который в итоге стал вторым, со счетом 14,933.

Кроме золотой медали украинский спортсмен завоевал еще и бронзовую.

"Бронзовую точку в своих выступлениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецкой Анталии поставил украинец Илья Ковтун. К чемпионскому титулу на параллельных брусьях и бронзе в многоборье, воспитанник Ирины Надюк добавил медаль такого же достоинства в упражнениях на перекладине, получив за свое выступление оценку 13,966", - сообщили в комитете.

Напомним, ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

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