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Костюк без шансов проиграла финал Stuttgart Open Рыбакиной

Штутгарт, Воскресенье 21 апреля 2024 15:29
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Костюк без шансов проиграла финал Stuttgart Open Рыбакиной Фото: Марта Костюк выиграла всего четыре гейма (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале престижных соревнований в немецком Штутгарте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Porsche Tennis Grand Prix , финал

Рыбакина – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

Этническая россиянка с казахским паспортом шокировала украинку брейком "под ноль" в первом же гейме. Со стратегическим преимуществом в дальнейшем Рыбакина чувствовала себя на корте крайне уверенно. Костюк пыталась догнать соперницу, но в седьмом гейме во второй раз уступила на своей подаче.

В следующем же гейме четвертая ракетка мира закрыла сет. Рыбакина набрала решающий пункт, а украинская теннисистка не смогла взять хотя бы розыгрыш. Казашка завершила партию всего за 31 минуту.

Второй сет прошел по тому же сценарию. Рыбакина снова дважды взяла подачи Костюк. Сначала в стартовом гейме, а затем – снова в седьмом. Костюк набрала те же два пункта. В ставшем финальным гейме украинка сопротивлялась до конца. Она отыграла 3 матчбола, но с четвертой попытки фаворитка закрыла матч.

Финал Stuttgart Open стал для Костюк третьим на взрослом уровне. В прошлом году она триумфовала в Остине, а в марте проиграла решающий поединок в Сан-Диего. В новой версии рейтинга WTA украинка поднимется 21-е место – наивысшее в карьере.

К слову, ранее Костюк и еще четыре украинки попали в список участниц French Open.

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Теннис Марта Костюк
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