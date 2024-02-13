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Украинка Костюк снялась посреди матча с нейтральной россиянкой: что произошло

Доха, Вторник 13 февраля 2024 14:35
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Украинка Костюк снялась посреди матча с нейтральной россиянкой: что произошло Фото: Марти Костюк пришлось зачехлить ракетку в Дохе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге престижного турнира в столице Катара отказалась доиграть матч против российской спортсменки Анастасии Павлюченковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, женщины

Костюк – Павлюченкова – 0:0 (1:2, отказ)

Соперницы провели на корте всего 17 минут. За это время Костюк и нейтральная россиянка успела разыграть три пункта. В стартовом гейме украинка отыграла два брейк-пойнта Павлюченковой, но с третьей попытки все же отдала очко на собственной подаче.

Далее 32-летняя теннисистка из РФ набрала еще один пункт. В третьем гейме Костюк "горела" 0:30, но сумела выровнять положение. В конце концов она перехватила инициативу и размочила счет. Впрочем, этот рывок оказался для отечественной спортсменки роковым.

Костюк позвала медиков, чтобы оценили состояние ее здоровья. После эмоционального разговора с врачами украинка отказалась от дальнейшей борьбы. Павлюченкова же завоевала место в следующем круге соревнований, где встретится с победительницей Уимблдонского турнира-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Сроки восстановления Костюк пока неизвестны. В сезоне-2024 она провела 12 поединков на "харде" (8 побед, 4 поражения). На Ausralian Open украинская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила американке Кори Гауфф в трех сетах.

К слову, ранее Ястремская поднялась на три позиции в новом рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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