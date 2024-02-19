Свитолина сохранила место в топ-20 мирового рейтинга, Цуренко показала умеренный прогресс

Украинка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки, а четыре ее соотечественницы удержались в первой полусотне классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

29-летняя титулованная спортсменка остается на 20-й строчке планетарного рейтинга. В свой актив она записала 2212 зачетных пунктов.

Высоты Свитолиной пытаются достичь еще несколько украинок. Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко кучно расположились на рубеже третьей и четвертой десяток рейтинга WTA. Первые трое потеряли позиции в течение недели, а вот опытная Цуренко пошла вверх на три позиции.

А вот во второй сотне классификации Юлия Стародубцева обошла Дарью Снигур. Теперь она занимает 135-е место. Немного потеряли также Катарина Завацкая и Екатерина Байндль.

В первой десятке рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Первой ракеткой мира осталась Ига Свентек. Полячка уверенно опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. Латвийская теннисистка Елена Остапенко взлетела на 9-е место.