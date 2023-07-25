Украинка Снигур уступила на старте Poland Open

BNP Paribas Warsaw Open, 1/16 финала

Таусон – Снигур – 2:0 (6:2, 6:3)

Молодая украинка уступила датчанке Таусон в двух сетах. Снигур неплохо стартовала, поведя с брейком 2:0. Однако после такого дебюта скандинавка быстро овладела ситуацией и оперативно сравняла счет.

На этом Таусон не остановилась. Она еще дважды победила на подачах Снигур и закрыла сет всего за 41 минуту. Сценарий второй партии оказался почти зеркальным. В этот раз классно начала датская теннисистка, которая с брейком повела 3:0.

Тем не менее, следующие три гейма в свою пользу завершила молодая киевлянка. Ключевым стал восьмой гейм. Таусон подкараулила ошибку Снигур и внешне легко оформила еще один брейк. Отыграться украинская теннисистка уже не смогла. Датчанка хоть и в борьбе, но реализовала матч-пойнт со второй попытки.

Снегирь была единственной представительницей Украины на турнире в Варшаве. А Таусон в следующем круге встретится с немкой Марией. Призовой фонд соревнований – почти 260 тысяч долларов.