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Украинка Снигур с невероятным камбэком выиграла турнир ITF в Стране Басков

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Витория-Гастейс, Воскресенье 23 июля 2023 14:55
Украинка Снигур с невероятным камбэком выиграла турнир ITF в Стране Басков Фото: Дарья Снигур оформила седьмой титул ITF в карьере (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала волевую победу над представительницей Франции Джессикой Понше в финале теннисных соревнований в Витории-Гастейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W100 Vitoria-Gasteiz 2023, финал

Снигур – Понше – 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

Дебют встречи лучше удался француженке. С брейком Понше быстро обеспечила стратегический гандикап (3:1). Дальше ей было достаточно удачно отыграть на своих подачах. С этой задачей французская теннисистка справилась, выиграв решающий гейм "под ноль".

Еще хуже для Снигур сложился старт второй партии. Украинка проиграла 4 гейма подряд и, казалось, уже не сможет вернуться в игру. Очевидно, так подумала и Понше. Только так можно объяснить фантастический камбэк молодой киевлянки. Она выиграла 6 (!) последующих геймов и сравняла счет по сетам.

Такое развитие событий психологически сломило француженку. В третьей партии она хоть и сопротивлялась, но каких-то 25 минут спустя уже "горела" 0:5. Снигур позволила Понше размочить счет. Впрочем, развить такой локальный успех сопернице не дала. Уже в седьмом гейме украинская теннисистка с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

Для Снигур триумф в Стране Басков стал седьмым на уровне Международной теннисной федерации (ITF). Самое большое достижение на мэйджорах – 2-й раунд US Open в прошлом году. Осенью 2022-го украинка поднялась на 105-е место в рейтинге WTA, а сейчас идет на 155-й строчке.

К слову, ранее Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после полуфинала Уимблдона-2023.

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