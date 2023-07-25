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Українка Снігур поступилася на старті Poland Open

Фото: Дарія Снігур покинула змагання в столиці Польщі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна тенісистка Дарія Снігур не змогла подалати перший раунд турніру в польській столиці Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

BNP Paribas Warsaw Open, 1/16 фіналу

Таусон – Снігур – 2:0 (6:2, 6:3)

Молода українка поступилася данці Таусон у двох сетах. Снігур непогано стартувала, повівши з брейком 2:0. Однак, після такого дебюту скандинавка швидко опанувала ситуацію і оперативно зрівняла рахунок.

На цьому Таусон не зупинилася. Вона ще двічі перемогла на подачах Снігур і закрила сет усього за 41 хвилину. Сценарій другої партії виявився майже дзеркальним. Цього разу класно розпочала данська тенісистка, яка з брейком повела 3:0.

Тим не менше, наступні три гейми на свою користь завершила молода киянка. Ключовим став восьмий гейм. Таусон підстерегла помилку Снігур і ззовні легко оформила ще один брейк. Відігратися українська тенісистка вже не зуміла. Данка хоч і в боротьбі, але реалізувала матч-пойнт із другої спроби.

Снігур була єдиною представницею України на турнірі у Варшаві. Натомість Таусон у наступному колі зустрінеться з німкенею Марією. Призовий фонд змагань – майже 260 тисяч доларів.

До слова, у неділю Снігур тріумфувала на турнірі ITF у Віторії-Гастейс.

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